В Індії зафіксували новий штам коронавірусу з подвійною мутацією. У міністерстві охорони здоров’я країни зазначили, що наразі невідомо, чи пов’язано це зі зростанням випадків Covid-19.

За даними МОЗ Індії, хоча у країні різні варіанти коронавірусу і штам з подвійною мутацією, випадки нового штаму були виявлені у недостатній кількості для пояснення або встановлення прямого зв’язку із збільшенням випадків інфікування в деяких штатах.

Загалом кількість інфікованих коронавірусом в Індії досягло 11 734 058 осіб. Країна займає третє місце у світі за числом тих, що захворів на Covid-19.

Водночас у Бельгії також виявили новий штам коронавірусу. Наразі його зафіксували у 4% осіб, які інфіковані Covid-19.

За словами керівника лабораторії, професора генетики Вінсента Бурса, на сьогодні новий мутований штам зафіксували майже у 100 пацієнтів. Найбільше інфікованих виявили у Брюсселі, Фламандському Брабанті й провінції Ено.