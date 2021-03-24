Станом на 24 березня у світі на коронавірус захворіли вже 123 419 065 осіб. За минулу добу кількість хворих збільшилась на 395 531 інфікованого.

Статистика щодо смертності також невтішна – померли від ускладнень ще 7 151 хворих, а з початку пандемії – 2 719 163.

Світовим лідером за кількістю підтверджених випадків інфікування залишаються США. Також Америка перша за кількістю летальних випадків від Covid-19.

У Бельгії виявили новий штам коронавірусу. Наразі у країні на нього припадає близько 4% від загальної кількості випадків коронавірусної хвороби. Новий штам B.1.214 виявили ще у січні 2021 року у лабораторії у Льєжі.

У Великій Британії ввели штрафи для громадян, які намагатимуться виїхати за кордон у відпустку. Британці, які спробують покинути країну без поважної причини, повинні будуть сплатити £5 тис. (понад 190 тис. грн).

В Індії зафіксували новий штам коронавірусу з подвійною мутацією.

У Польщі заявили про рекордну кількість летальних випадків, пов’язаних з Covid-19. 24 березня зафіксували 575 нових смертей через коронавірус – це найбільша добова кількість летальних випадків у 2021 році.

Коронавірус та карантин в Україні

За минулу добу в Україні госпіталізували 5 438 осіб з коронавірусом, а до статистики інфікованих додалося ще 14 174 випадки захворювання на Covid-19.

У восьми областях України та у Києві встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки. До червоної зони карантину увійшли: Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Чернівецька, Одеська, Сумська області та місто Київ.

У регіонах, які входять до червоної зони карантину, необхідно носити маски на вулиці лише за умови неможливості дотримання соціальної дистанції. За відсутність маски у громадських місцях поліцейські штрафуватимуть лише після ігнорування попередження.

Вакцина від коронавірусу

Компанія Рfizer розпочала випробування пігулок від коронавірусу. Препарат можна буде приймати як за перших ознак Covid-19, так і на інших стадіях захворювання.

Єврокомісія запровадить жорсткіші правила щодо експорту вакцин проти коронавірусу з 24 березня.

У Китаї розпочалися клінічні випробування вакцини проти коронавірусу у формі аерозолю.

Гонконг призупинив кампанію з вакцинації від коронавірусом препаратом Pfizer. Таке рішення ухвалили після того, як одна з партій мала дефекти у кришках ампул.