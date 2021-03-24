Станом на 24 березня у світі на коронавірус захворіли вже 123 902 242 людини. За минулу добу кількість хворих збільшилась ще на 461 606 інфікованих.

Від початку пандемії через ускладнення, викликані Covid-19, померли 2 727 837 пацієнтів. За добу зафіксували 8 363 нових летальних випадки.

Країни з найбільшою кількістю хворих:

США – 29 592 831 (+55 668);

Бразилія – 12 047 526 (+49 293);

Індія – 11 734 058 (+47 262);

Росія – 4 483 471 (+8 861);

Велика Британія – 4 307 308 (+5 379).

Де зафіксували найбільшу кількість смертей:

США – 538 244 (+984);

Бразилія – 294 042 (+1 383);

Індія – 160 441 (+275);

Велика Британія – 126 284 (+112);

Італія – 105 879 (+551).

Карантин у світі

Тим часом Кіпр відкриває кордони для українців з 1 квітня. Зокрема, усі туристи, які надали негативний тест на коронавірус, зможуть перебувати на острові без карантину.

Від проходження тесту звільнили неповнолітніх громадян до 12 років. Для старших дітей передбачене тестування згідно із чинним протоколом.

А у Німеччині скасували нещодавно ухвалене рішення про посилення жорсткого карантину під час майбутніх великодніх свят.

Коронавірус в Україні

Станом на 24 березня коронавірус в Україні підтвердили ще у 14 174 людей, загальна кількість інфікованих становить 1 579 906.

З початку епідемії від ускладнень, викликаних Covid-19, померли 30 773 хворих, водночас одужали 1 276 272 українці.

Найбільше випадків за добу зафіксували у Києві (1 300), Одеській (1 177), Хмельницькій (994), Львівській (939) та Київській (813) областях.

Джерело: ВООЗ