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Факти / Світ
Людмила Богданова |

Рfizer розпочала випробування пігулок від коронавірусу

Виробник вакцини від коронавірусу – американська компанія Рfizer розпочала випробування пігулок від інфекції. Препарат можна буде приймати як за перших ознак Covid-19, так і на інших стадіях захворювання.

пігулки, таблетки, ліки

– Боротьба з пандемією Covid-19 вимагає як профілактики за допомогою вакцини, так і цілеспрямованого лікування тих, хто заразився вірусом. Критично важливо мати доступ до терапевтичних можливостей як зараз, так і поза пандемією, – сказав Мікаель Долстен – головний науковий співробітник компанії.

Ефективність пігулок підтвердилася на доклінічних випробуваннях. Крім того, компанія працює та розробкою препарату, який можна буде вводити внутрішньовенно. Він призначений для полегшення ускладнень коронавірусу.

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Вакцина Pfizer в Україні

Перша партія вакцини Pfizer/BioNTech має прибути в Україну у квітні. Відповідно до домовленостей, планується постачання 117 тис. доз препарату.

Наразі використовується вакцина Covishield/ AstraZeneka, яка прибула у кількості 500 тис. доз у лютому.

Джерело: Pfizer

Фото: Depositphotos

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