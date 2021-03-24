У Бельгії виявили новий штам коронавірусу. Наразі у країні на нього припадає близько 4% від загальної кількості випадків коронавірусної хвороби.

Новий штам B.1.214 був виявлений в лабораторії аналізу вірусів у Льєжі ще у січні 2021 року.

За словами керівника лабораторії професора генетики Вінсента Бурса, на сьогодні новий мутований штам зафіксували майже у 100 пацієнтів. Найбільше інфікованих виявили у Брюсселі, Фламандському Брабанті й провінції Ено.

За даними дослідників, новий штам коронавірусу має мутацію, яка раніше ніколи не спостерігалася.

Також науковці встановили, що цей вид Covid-19 (B 1.214) не є проблемним та більш заразним у порівнянні з британським, бразильським та південноафриканським штамами коронавірусу.

Бельгійські вчені вважають, що цей різновид потрапив до країни з Африки.

Розробка вакцин проти коронавірусу

У Нігерії фахівці розробили дві власні вакцини проти коронавірусної хвороби.

Очільник президентської цільової групи з боротьби з коронавірусом, секретар федерального уряду Нігерії Босса Мустафу зазначив, що наразі очікуються випробування та сертифікати.

Водночас не уточнюється інформація про те, чи ці вакцини створили лише нігерійські науковці, чи вони співпрацювали із закордонними колегами.

Джерело: The Brussels Times