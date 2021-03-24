У Великій Британії ввели штрафи для громадян, які намагатимуться виїхати за кордон у відпустку. Відповідний закон набуде чинності уже наступного тижня як додатковий захід для боротьби з коронавірусом.

Британці, які спробують покинути країну без поважної причини, повинні будуть сплатити £5 тис. (понад 190 тис. грн).

Прем’єр-міністр Борис Джонсон заявив, що занадто рано встановлювати нові правила закордонних поїздок на літо.

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Відповідно до плану пом’якшення карантинних заходів, мешканці Великої Британії зможуть виїхати за кордон не раніше, ніж 17 травня. Однак, якщо ситуація погіршуватиметься, дата може змінитися.

Штрафи були запроваджені через нову хвилю коронавірусу у Європі. Деякі чиновники вважають, що цього року британцям варто відпочивати лише в межах країни.

Послаблення карантину у Британії

У лютому уряд Британії анонсував план послаблення карантину у чотири етапи. Відповідно до нього, до кінця червня планується скасування усіх карантинних заходів.

З 17 травня планують відкриття ресторанів і готелів, а також дозвіл на міжнародні поїздки.