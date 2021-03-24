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Факти / Світ
Юлія Захарченко |

Це була помилка: Меркель скасувала локдаун у Німеччині на Великдень

У Німеччині скасували нещодавно ухвалене рішення про посилення жорсткого карантину під час майбутніх великодніх свят.

Це була помилка: Меркель скасувала локдаун у Німеччині на Великдень

Проте водночас уряд закликав місцевих жителів дотримуватися протиепідемічних обмежень, ухвалених для зменшення поширення коронавірусу.

Таке рішення ухвалили у Німеччині на позаплановому засіданні. Також влада закликає громадян залишатися вдома під час майбутніх свят.

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Канцлер Німеччини Ангела Меркель зазначила, що рішення про посилення жорсткого карантину було неправильним. За словами Меркель, це рішення – її помилка.

Карантин у Німеччині

Нещодавно, за рішенням уряду, жорсткий карантин у Німеччині продовжили до 18 квітня через стрімке розповсюдження коронавірусу. Зазначалося, що на Великдень у Німеччині запровадять ще жорсткіші протиепідемічні обмеження.

Зокрема планувалося, що до квітня не працюватимуть майже всі магазини, а релігійні служби проводитимуть в онлайн-режимі.

Таке рішення уряду викликало негативну реакцію у громадян та хвилю протестів у Німеччині. Зокрема у Касселі місцеві жителі вийшли на протести.

Поліція змушена була застосувати водомети, кийки та перцевий балончик, щоб розігнати натовп. Тоді у мітингах, за попередніми оцінками, взяли участь до 20 тис. людей.

Джерело: Deutsche Welle

Фото: Pexels

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