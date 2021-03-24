У Німеччині скасували нещодавно ухвалене рішення про посилення жорсткого карантину під час майбутніх великодніх свят.

Проте водночас уряд закликав місцевих жителів дотримуватися протиепідемічних обмежень, ухвалених для зменшення поширення коронавірусу.

Таке рішення ухвалили у Німеччині на позаплановому засіданні. Також влада закликає громадян залишатися вдома під час майбутніх свят.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель зазначила, що рішення про посилення жорсткого карантину було неправильним. За словами Меркель, це рішення – її помилка.

Карантин у Німеччині

Нещодавно, за рішенням уряду, жорсткий карантин у Німеччині продовжили до 18 квітня через стрімке розповсюдження коронавірусу. Зазначалося, що на Великдень у Німеччині запровадять ще жорсткіші протиепідемічні обмеження.

Зокрема планувалося, що до квітня не працюватимуть майже всі магазини, а релігійні служби проводитимуть в онлайн-режимі.

Таке рішення уряду викликало негативну реакцію у громадян та хвилю протестів у Німеччині. Зокрема у Касселі місцеві жителі вийшли на протести.

Поліція змушена була застосувати водомети, кийки та перцевий балончик, щоб розігнати натовп. Тоді у мітингах, за попередніми оцінками, взяли участь до 20 тис. людей.

Джерело: Deutsche Welle