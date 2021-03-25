Фінські фахівці заявляють про можливе виявлення нового штаму коронавірусу.

За даними представників Центральної університетської лікарні міста Турку, варіант схожий на південноафриканську мутацію вірусу, але не ідентичний їй.

Штам виявили у хворих студентів, у них були легкі симптоми хвороби.

Але варіант, можливо, швидше поширюється, оскільки налічують вже понад 90 хворих.

Нині фахівці вивчають мутацію, щоб зрозуміти її характеристики.

Нові штами коронавірусу

Майже зі старту пандемії у світі почали заявляти про виявлення нових штамів коронавірусу.

Один з них – британський, який спровокував значне погіршення епідситуації у Великій Британії.

Детальніше про виявлення нових штамів коронавірусу у світі читайте в матеріалах на сайті Факти ICTV.

Джерело: TYKS, РБК-Україна