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Факти / Світ
Оксана Доротюк |

У Гонконзі призупинили використання вакцини від коронавірусу Pfizer

Гонконг призупинив кампанію з вакцинації від коронавірусом препаратом Pfizer.

Офис Pfizer/BioNTech

Влада ухвалила таке рішення після того, як китайський дистриб’ютор Fosun Pharma повідомив, що одна партія мала дефекти у кришках ампул.

За фактом бракованої вакцини, Fosun Pharma спільно з німецькою компанією BioNTech, яка разом із Pfizer розробляла цю вакцину, розпочали розслідування.

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Раніше жителі Гонконгу могли обирати між вакциною Pfizer та китайською Sinovac.

Станом на 23 березня там вакцинувалися вже 403 тис. осіб.

До того ж у березні влада Гонконгу повідомила про першу смерть пацієнта після щеплення вакциною Pfizer і BioNTech. Тоді помер 66-річний чоловік, який страждав діабетом, гіпертонією та гіперліпідемією. За цим фактом розпочали розслідування.

Вакцина від коронавірусу Pfizer

Вакцина проти коронавірусу Pfizer/BioNTech показала високу здатність нейтралізувати штами коронавірусу, які вперше виявили в Бразилії, Великій Британії і Південній Африці.

Про це свідчить нове дослідження, яке провели вчені з Pfizer Inc і BioNTech SE, а також медичної філії Техаського університету.

Джерело: AP

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