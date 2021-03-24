У Гонконзі призупинили використання вакцини від коронавірусу Pfizer

Гонконг призупинив кампанію з вакцинації від коронавірусом препаратом Pfizer.

Влада ухвалила таке рішення після того, як китайський дистриб’ютор Fosun Pharma повідомив, що одна партія мала дефекти у кришках ампул.

За фактом бракованої вакцини, Fosun Pharma спільно з німецькою компанією BioNTech, яка разом із Pfizer розробляла цю вакцину, розпочали розслідування.

Раніше жителі Гонконгу могли обирати між вакциною Pfizer та китайською Sinovac.

Станом на 23 березня там вакцинувалися вже 403 тис. осіб.

До того ж у березні влада Гонконгу повідомила про першу смерть пацієнта після щеплення вакциною Pfizer і BioNTech. Тоді помер 66-річний чоловік, який страждав діабетом, гіпертонією та гіперліпідемією. За цим фактом розпочали розслідування.

Вакцина від коронавірусу Pfizer

Вакцина проти коронавірусу Pfizer/BioNTech показала високу здатність нейтралізувати штами коронавірусу, які вперше виявили в Бразилії, Великій Британії і Південній Африці.

Про це свідчить нове дослідження, яке провели вчені з Pfizer Inc і BioNTech SE, а також медичної філії Техаського університету.