У Польщі найвищий рівень смертей від коронавірусу з початку 2021 року

У Польщі заявили про рекордну кількість летальних випадків, пов’язаних з Covid-19.

Вранці 24 березня зафіксували 575 нових смертей через коронавірус. Це найбільша добова кількість летальних випадків у 2021 році.

Також у Польщі за минулу добу було виявлено 29 978 нових випадків Covid-19. Цей показних є найвищим з початку пандемії.

Критична ситуація з поширенням вірусу спостерігається у Шленському, Мазовецькому та Великопольському воєводствах.

Таким чином, з початку пандемії Польща зареєструвала вже 2 120 671 випадок коронавірусу та 50 340 смертей.