У Словаччині через скандал з російською вакциною Спутник V у відставку пішли ще два міністри – голова міністерства освіти Браніслав Грелінг та голова МЗС Іван Корчок.

Цим рішенням вони виконали ультиматум партії Свобода і солідарність залишити коаліцію у повному складі, якщо до 24 березня не звільниться прем’єр країни Ігор Матович.

Читайте Уряд Словаччини на межі розпаду через закупівлю російської вакцини

Сам голова партії Свобода і солідарність та віце-прем’єр Річард Сулік подав у відставку напередодні.

Свої посади залишили також міністр охорони здоров’я Марек Крайчі та міністр з питань праці Мілан Крайняк.

Коаліційна криза у Словаччині

Кризу у Словацькому уряді спричинила закупівля російської вакцини від Covid-19, з якою були згодні не всі члени правлячої коаліції.

Перші дози країна отримала на початку березня, після цього члени уряду почали вимагати відставки прем’єр-міністра Словаччини Ігоря Матовича до 24 березня.

Спочатку Матович погодився залишити посаду, але не виконав обіцянку.

Джерело: SME