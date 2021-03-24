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Факти / Світ
Софія Зінов'єва |

У Словаччині ще два міністри подали у відставку через закупівлю російської вакцини

У Словаччині через скандал з російською вакциною Спутник V у відставку пішли ще два міністри – голова міністерства освіти Браніслав Грелінг та голова МЗС Іван Корчок.

У Словаччині ще два міністри подали у відставку через закупівлю російської вакцини

Цим рішенням вони виконали ультиматум партії Свобода і солідарність залишити коаліцію у повному складі, якщо до 24 березня не звільниться прем’єр країни Ігор Матович.

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Сам голова партії Свобода і солідарність та віце-прем’єр Річард Сулік подав у відставку напередодні.

Свої посади залишили також міністр охорони здоров’я Марек Крайчі та міністр з питань праці Мілан Крайняк.

Коаліційна криза у Словаччині 

Кризу у Словацькому уряді спричинила закупівля російської вакцини від Covid-19, з якою були згодні не всі члени правлячої коаліції.

Перші дози країна отримала на початку березня, після цього члени уряду почали вимагати відставки прем’єр-міністра Словаччини Ігоря Матовича до 24 березня.

Спочатку Матович погодився залишити посаду, але не виконав обіцянку.

Джерело: SME

Фото: Pixabay

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