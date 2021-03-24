ЄС хоче посилити правила експорту Covid-вакцин – ЗМІ

Єврокомісія запровадить більш жорсткі правила щодо експорту вакцин проти коронавірусу з 24 березня.

За новими умовами, експортний контроль має спростити зупинку експорту, якщо виробники вакцини не виконали свої європейські зобов’язання. Також Єврокомісія за ухвалення рішення буде спиратися на дані про темпи вакцинації у державах, які запитують поставки препаратів із ЄС.

Цей крок, на думку представників ЄС, може торкнутися компаній-виробників вакцин AstraZeneca та Johnson & Johnson, які оголосили про затримки. Компанії Pfizer та Moderna виконали свої зобов’язання в Європі. Однак, за суворіших обмежень обидва винятки можуть бути скасовані.

Єврокомісія також звертатиме увагу на рівень вакцинаціх у країні, яка подає запит на отримання вакцини.

Нові правила спрямовані на те, щоб зробити торгівлю вакцинами проти коронавірусу взаємною та пропорційною.

Новий регламент стане основою для урядів 27 країн ЄС, які ухвалюватимуть рішення, блокувати експорт вакцин чи ні.

Запровадження Covid-паспортів

Представники найбільшої фракції Європарламенту Європейської народної партії виступили за прискорення процедури схвалення паспортів вакцинації від коронавірусу.

За словами лідера групи Манфреда Вебера, питання про запровадження паспортів має бути розглянуто за прискореною процедурою, оскільки ЄС не потрібно втрачати час.