AstraZeneca оновила дані щодо ефективності вакцини проти коронавірусу

Шведсько-британська фармацевтична компанія AstraZeneca після оновлення досліджень заявила, що її вакцина проти коронавірусу ефективна на 76%.

Проведення додаткового аналізу препарату було необхідним через певні неузгодженості зі Сполученими Штатаи Америки.

Отримані дані виявили, що вакцина проти коронавірусу компанії AstraZeneca ефективна на 76%, а не на 79%, як було заявлено раніше.

Незважаючи на менший відсоток ефективності, вакцина все ще на 85% захищає від можливості захворіти на Covid-19 людям похилого віку.

У компанії очікують отримати дозвіл на використання препарату в Управлінні продовольства і медикаментів США (FDA) після виправлення неточностей у досліджені вакцини.

Вакцина AstraZeneca в Україні

Індія може відкласти постачання наступної партії вакцини AstraZeneca (CoviShield) до України на певний термін.

За словами голови парламентського Комітету з питань здоров’я нації Михайла Радуцького, головна причина – інформаційна кампанія, розгорнута проти індійської вакцини у нашій країні.