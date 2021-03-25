Боррель та Блінкен домовились спільно протистояти загрозам з боку Росії

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель та державний секретар США Ентоні Блінкен домовилися координувати дії Європейського Союзу та Америки для спільної протидії поведінці Російської Федерації.
Про це йдеться у їхній спільній заяві за підсумками зустрічі у Брюсселі.
– Представник ЄС і держсекретар Блінкен заявили про те, що і надалі скоординовано реагуватимуть на поведінку Росії, зокрема на її агресію проти України та Грузії, гібридні загрози, втручання у вибори, зловмисну кібердіяльність та демонстрацію військової сили, – зазначається у заяві.
Також Боррель та Блінкен заявили, що готові взаємодіяти з РФ щодо тих інтересів, які перетинаються, та закликають Росію залишити конфронтаційний підхід.
Напередодні Ентоні Блінкен заявив, що російський проект газопроводу Північний потік-2 суперечить інтересам Європейського Союзу та України.
За його словами, він може потенційно підірвати інтереси України, Польщі та декількох інших близьких партнерів чи союзників.