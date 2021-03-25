PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Оксана Доротюк |

Боррель та Блінкен домовились спільно протистояти загрозам з боку Росії

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель та державний секретар США Ентоні Блінкен домовилися координувати дії Європейського Союзу та Америки для спільної протидії поведінці Російської Федерації.

Жозеп Боррель

Про це йдеться у їхній спільній заяві за підсумками зустрічі у Брюсселі.

 – Представник ЄС і держсекретар Блінкен заявили про те, що і надалі скоординовано реагуватимуть на поведінку Росії, зокрема на її агресію проти України та Грузії, гібридні загрози, втручання у вибори, зловмисну кібердіяльність та демонстрацію військової сили, – зазначається у заяві.

Читайте
ЄС створив спеціальний фонд для підтримки військових операцій за кордоном

Також Боррель та Блінкен заявили, що готові взаємодіяти з РФ щодо тих інтересів, які перетинаються, та закликають Росію залишити конфронтаційний підхід.

Напередодні Ентоні Блінкен заявив, що російський проект газопроводу Північний потік-2 суперечить інтересам Європейського Союзу та України.

За його словами, він може потенційно підірвати інтереси України, Польщі та декількох інших близьких партнерів чи союзників.

Джерело: Українська правда

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка