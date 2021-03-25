Джо Байден планує йти на другий термін

Президент США Джо Байден заявив, що буде балотуватися на другий термін. Йдеться про вибори у 2024 році.

Про це 46-президент США розповів в рамках своєї першої прес-конференції.

– Я планую йти на наступні вибори. Я сподіваюся на це, – зазначив Байден.

Він також сподівається, що кандидатом у віце-президенти на наступних виборах буде Камала Харріс, бо вона чудовий фахівець.

Однак для Байдена залишається загадкою, чи буде його головним суперником 45-й президент США Дональд Трамп.

20 листопада 2020 року Джо Байдену виповнилося 78 років. Він найстарший очільник держави за всю історію США.

Чи задоволені американці Джо Байденом

Більшість громадян США задоволені роботою Джо Байдена на посаді президента країни.

За даними дослідження видання The Hill та дослідницької компанії Harris, 59% американців схвалюють роботу Джо Байдена на посаді президента США. Водночас 41% населення не підтримують його діяльність та рішення.