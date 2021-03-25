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Факти / Світ
Юлія Захарченко |

Лідери ЄС обговорять збільшення постачання вакцин від Covid-19

Лідери Європейського Союзу проведуть переговори в онлайн-режимі, щоб обговорити способи збільшення постачання вакцини проти коронавірусу.

Лідери ЄС обговорять збільшення постачання вакцин від Covid-19

Європейська комісія має намір закликати лідерів підтримати плани з додаткового контролю над експортом вакцин, який може вплинути на постачання препарату до Великої Британії.

У Брюсселі заявили, що з понад 40 млн доз вакцини, експортованих з ЄС за останні два місяці, чверть відправили до Великої Британії.

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У спільній заяві 24 березня Великобританія та ЄС заявили, що хочуть розширити постачання вакцин для всіх країн.

Коронавірус у світі

Станом на 25 березня коронавірус у світі виявили у понад 123 млн людей. Всього за період пандемії зафіксували майже 3 млн летальних випадків, викликаних ускладненнями Covid-19.

На цей момент на коронавірус у світі хворіє понад 20 млн осіб. Водночас понад 100 млн людей змогли вилікуватися від страшного захворювання.

Джерело: BBC

Фото: Pixabay

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