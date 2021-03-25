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Факти / Світ
Юлія Захарченко |

Нідерланди продовжили карантин до 20 квітня

У Нідерландах за рішенням уряду протиепідемічні заходи щодо боротьби з поширенням Covid-19 не послаблюватимуть до 20 квітня.

Нідерланди продовжили карантин до 20 квітня

До кінця квітня діятимуть всі запроваджені обмеження. Також уряд закликає громадян не подорожувати щонайменше до 15 травня.

Також з 31 березня комендантська година розпочинатиметься на годину пізніше – о 22.00.

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У випадку, якщо показники захворюваності на Covid-19 покращуватимуться, тоді уряд може послабити карантинні обмеження у країні.

Коронавірус у Нідерландах

21 березня у Нідерландах в Амстердамі затримали понад 150 учасників протесту проти обмежень, затверджених через пандемію коронавірусу. Місцеві жителі вийшли на протести, які раніше анонсували у соціальних мережах.

За даними поліції, в центрі Амстердама на протест зібралося близько 14 тис. людей. Згодом правоохоронці були вимушені розігнати мітинг.

Станом на 25 березня коронавірус у Нідерландах виявили у 1 220 945 жителів країни. Від страшного вірусу на території країни померла 16 371 людина. У Нідерландах провели 9 747 836 тестувань на коронавірус.

Джерело: NOS

Фото: Pexels

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