PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Софія Зінов'єва |

Рух Суецьким каналом досі заблоковано: контейнеровоз не зняли з мілини

Контейнеровоз, що перекрив Суецький канал та заблокував рух суден поки що не вдалося зняти з мілини.

Рух Суецьким каналом досі заблоковано: контейнеровоз не зняли з мілини

Адміністрація каналу спростувала інформацію про те, що його вдалося зрушити з місця в середу, та зазначила, що роботи проводитимуть ще щонайменше дві доби.

Читайте
Аварія судна у Румунії: врятовані моряки можуть повернутися в Україну наступного тижня

Для підняття контейнеровоза було задіяно щонайменше вісім буксирів, але навіть вони не допомогли розблокувати рух Суецьким каналом.

В середу, 24 березня, до рятувальної операції були залучені екскаватор і бульдозер, за допомогою яких намагалися знайти випуклість на носі судна, якою воно застрягло в березі каналу.

Аварія у Суецькому каналі

У вівторок гігантське контейнерне судно Evergreen сіло на мілину у Суецькому каналі та утворило затор з понад 100 суден, які проходили між Червоним і Середземним морями.

Контейнеровоз Evergreen відхилився від курсу через сильний вітер, і внаслідок цього сів на мілину.

Суецький канал – це місце, через яке здійснюється 30% усіх контейнерних перевезень у світі, тож блокування руху може вкрай негативно позначитись на логістиці.

Фото: John Scott-Railton

Джерело: Інтерфакс-Україна

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка