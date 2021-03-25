Контейнеровоз, що перекрив Суецький канал та заблокував рух суден поки що не вдалося зняти з мілини.

Адміністрація каналу спростувала інформацію про те, що його вдалося зрушити з місця в середу, та зазначила, що роботи проводитимуть ще щонайменше дві доби.

Для підняття контейнеровоза було задіяно щонайменше вісім буксирів, але навіть вони не допомогли розблокувати рух Суецьким каналом.

В середу, 24 березня, до рятувальної операції були залучені екскаватор і бульдозер, за допомогою яких намагалися знайти випуклість на носі судна, якою воно застрягло в березі каналу.

Аварія у Суецькому каналі

У вівторок гігантське контейнерне судно Evergreen сіло на мілину у Суецькому каналі та утворило затор з понад 100 суден, які проходили між Червоним і Середземним морями.

Контейнеровоз Evergreen відхилився від курсу через сильний вітер, і внаслідок цього сів на мілину.

Суецький канал – це місце, через яке здійснюється 30% усіх контейнерних перевезень у світі, тож блокування руху може вкрай негативно позначитись на логістиці.

Фото: John Scott-Railton