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Факти / Світ
Оксана Доротюк |

Це сигнал для Росії: у Японії відреагували на запуск ракет КНДР

У Японії адмірал флоту Йодзі Коду відреагував на запуск балістичних ракет Північною Кореєю та зазначив, що цей крок був посланням для Російської Федерації.

Це сигнал для Росії: у Японії відреагували на запуск ракет КНДР

За його словами, КНДР хоче послати чіткий сигнал і адміністрації президента США Джо Байдена.

 – Сьогодні проходить південнокорейсько-російський захід. Це 30-річчя початку дипломатичних відносин між Південною Кореєю та Росією. Вчора було велике свято, і міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров перебуває в Сеулі. Це певний сигнал для Росії та Південної Кореї, – сказав адмірал японського флоту.

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Окрім того адмірал Йодзі Коду наголосив, що запуски були тільки початком, і КНДР може поступово задіяти ще декілька типів ракет.

Раніше Північна Корея запустила у бік Японії дві балістичні ракети, які впали у море в нейтральних водах. Обидві ракети подолали близько 450 км та впали поза економічною зоною Японії.

За словами прем’єр-міністра Японії Йошіхіде Суга, КНДР запустила дві балістичні ракети у море поблизу узбережжя країни, посиливши напруження напередодні Олімпійських ігор у Токіо та підвищивши тиск на нову адміністрацію президента США Байдена у Вашингтоні.

Джерело: Reuters

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