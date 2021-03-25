В ОАЕ видаватимуть оновлені візи: що зміниться

Об’єднані Арабські Емірати найближчим часом введуть нові візи, які будуть дійсні п’ять років. Завдяки цьому документу зможуть подорожувати громадяни всіх країн.

Кабінет міністрів ОАЕ вже схвалив нову візу. Вперше в ОАЕ оголосили про видачу довгострокових віз у січні 2020 року.

Нова туристична віза полегшить подорож людям, які часто їздять в ОАЕ, оскільки це скоротить витрати на оформлення документів.

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Таким чином потрібно буде подавати заяву на візу для в’їзду на територію держави один раз на п’ять років. Такий крок зможе забезпечити доступ туристам у країну на тривалий проміжок часу.

В’їзд в ОАЕ для українських туристів

Українці, які мають біометричний паспорт, можуть відвідувати ОАЕ без оформлення візи. Таким чином громадяни зможуть перебувати на території країни до 30 днів. За окрему плату можна продовжити перебування в країні ще на 30 днів.

Водночас українці повинні виконати певні правила. Зокрема туристи повинні надати негативний результат тесту на Covid-19 англійською мовою, важливо, щоб його видали не більше, ніж за 72 годин до прибуття в ОАЕ. Повний список вимог для подорожі в ОАЕ читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Кhaleej Times