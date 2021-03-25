У Польщі на два тижні запроваджують жорсткий карантин через стрімке поширення коронавірусу, в країні два дні поспіль фіксують антирекорд.

Від суботи 27 березня до 9 квітня в країні зачиняються усі меблеві та будівельні магазини, в інших торгівельних точках буде дозволено перебувати одній людині на 20 кв. м.

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Таке саме обмеження на кількість людей запроваджується і у релігійних установах.

Зачинитись до 9 квітня мають також салони краси, перукарні, ясла та дитячі садки.

Дошкільні навчальні заклади дозволяють відвідувати виключно дітям медиків та правоохоронців.

За минулу добу у Польщі повідомили про 34 151 випадки інфікування Covid-19 та 540 смертей.

Напередодні в країні зафіксували рекордну смертність від початку пандемії, за добу померли 575 осіб.

Найгірша ситуація з поширенням коронавірусу спостерігається у Шленському, Мазовецькому та Великопольському воєводствах.

Джерело: Польське радіо