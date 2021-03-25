Зупиняє машину смерті: перший південний штат США скасував смертну кару

Вірджинія стала першим південним штатом США, який скасував смертну кару.

Губернатор Ральф Нортем сказав, що скасування закону зупинить машину смерті з історією расової нерівності. Це відбувається в період відновлення загальнонаціональних дебатів по темі страт.

У Вірджинії стратили більше людей, ніж в будь-якому іншому штаті, крім Техасу, відтоді, як ву1976 році Верховний суд залишив смертну кару в силі.

З того часу переважна більшість страт сталося в південних штатах США, які раніше входили до Конфедерації рабовласників.

Страти, як і раніше дозволені в 27 штатах по всій країні, хоча в деяких з них введено мораторій на приведення у виконання покарань.

Під час своєї президентської кампанії Джо Байден пообіцяв скасувати федеральну смертну кару і закликати штати наслідувати його приклад.

У листопаді Міністерство юстиції США змінило норми здійснення страти злочинців на федеральному рівні.

Зміни дозволяють владі розширити способи страти. Так, до ін’єкції додадуться виконання смертної кари через розстріл, газову камеру або на електричному стільці.