Через блокування Суецького каналу зросла вартість морських вантажоперевезень

Вартість морських вантажоперевезень зросла у кілька разів через блокування Суецького каналу контейнеровозом.

Наразі затримується доставка вантажів та нафтопродуктів на суму понад $10 млрд.

На думку фахівців агентства Bloomberg, поки складно оцінити втрати, яких зазнає світова економіка через через блокування цього морського шляху. Втім, інцидент вже спровокував зростання вартості морських вантажоперевезень.

Приміром, цінник на доставку стандартного суховантажного контейнера об’ємом 67,7 куб. м із Китаю до Європи наразі складає близько $8 тис. У порівнянні з даними за аналогічний період минулого року ціна на цю послугу зросла учетверо.

Якщо канал не розблокують протягом кількох тижнів, то танкери, що перевозять нафтопродукти та нафту із країн Близького Сходу до Європи, можуть спрямувати за іншим маршрутом – довкола мису Доброї Надії (мис у ПАР, неподалік Кейптауна, – Ред.).

У такому разі, вартість поставок виросте щонайменше на $300 тис. – саме стільки доведеться доплатити за паливо для кожного танкера, щоб він зміг подолати відстань в 9,65 тис. км.

24 березня на Суецькому каналі утворився масштабний затор. Гігантське контейнерне судно Evergreen, довжиною 400 м, сіло на мілину на Суецькому каналі, поблизу Єгипту.

Фото: John Scott-Railton