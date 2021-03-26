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Анастасія Дячкіна |

Ми перебуваємо на початку третьої хвилі коронавірусу – глава Єврокомісії

Європа зіткнулася з третьою хвилею коронавірусу, заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн на саміті глав держав і урядів Євросоюзу.

Ми перебуваємо на початку третьої хвилі коронавірусу – глава Єврокомісії

– Ми перебуваємо на початку третьої хвилі (коронавірусу, – Ред.) в Європі. У багатьох країнах-членах Євросоюзу кількість випадків інфікування знову зростає, здебільшого через британський штам коронавірусу, який зараз є майже в кожній країні ЄС, – зазначила вона.

Урсула фон дер Ляйєн розраховує, що влітку зможуть вакцинувати 70% жителів Європейського Союзу.

Наразі Євросоюз отримав вже 88 млн доз вакцин від коронавірусу, а всього зроблено щеплень – 62 млн.

Карантин в Німеччині

У Німеччині скасували нещодавно ухвалене рішення про посилення жорсткого карантину під час майбутніх великодніх свят.

Водночас уряд закликав місцевих жителів дотримуватися протиепідемічних обмежень, ухвалених для зменшення поширення коронавірусу.

Влада закликає громадян залишатися вдома під час майбутніх свят.

Джерело: European Commission

Фото: Dreamstime

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