Компанія Moderna затримала відвантаження до Канади 590 400 вакцин через забезпечення питання якості. Партія препарату мала прибути до країни вже цими вихідними.

За словами федерального міністра з питань закупівель Аніти Ананд, компанія запевнила, що сталась незначна затримка й залишки дози будуть відправлені не пізніше четверга наступного тижня.

Канада повинна була отримати від Moderna цього тижня 846 тис. доз. Натомість прибуло 24 березня лише 255 600 доз.

На сьогодні до Канади доставлено 5,9 млн доз вакцин й очікується 3,2 млн наступного тижня, зокрема від Pfizer, AstraZeneca та Moderna.

Наразі в країні фіксують загрозу потенційної третьої хвилі інфекцій через варіант вірусу B.1.1.7, вперше виявлений у Великобританії.

Там зареєстровано вже 38 922 таких випадки. Станом на 25 березня повідомлено про 5 202 факти інфікувань.

У Канаді розширили інструкцію вакцини від AstraZeneca

25 березня в Канаді розширили інструкцію вакцини від AstraZeneca (Covishield), додавши до неї інформацію про ускладнення після імунізації – формування згустків крові в організмі людини.

Водночас уточнюється, що такі наслідки фіксувалися дуже рідко.

Жителів країни продовжують запевняти, що вакцина цього виробництва є безпечною й ефективною у боротьбі з коронавірусом.

У Канаді також використовують вакцину AstraZeneca індійського виробництва, як і в Україні.