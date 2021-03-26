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Факти / Світ
Наташа Тарчевська |

Робив фото і оглядав без рукавичок: в США заплатять рекордну суму жертвам гінеколога

Університет Південної Каліфорнії США виплатить понад $1,1 млрд компенсації жертвам гінеколога, який систематично домагався до своїх пацієнток.

Робив фото і оглядав без рукавичок: в США заплатять рекордну суму жертвам гінеколога

Про скандального жіночого лікаря Джорджа Тіндалла стало відомо ще у 2018 році: це змусило президента університету зі скандалом подати у відставку.

Рекордна сума компенсації була обґрунтована тим, що університет ігнорував постійні скарги на гінеколога майже 30 років.

– Я глибоко шкодую про біль, якого зазнали жінки, які довірилися Тіндаллу як лікареві, і ціную мужність всіх, хто розповів про це, – заявила новий президент університету Керол Фолтен.

Жертвами лікаря стали майже 800 жінок, однак після арешту у 2019 Тіндалла звинуватили в домаганнях лише до 16 пацієнток.

Постраждалі жінки стверджували, що гінеколог вимагав повністю роздягатися для огляду, фотографував їхні геніталії та навіть здійснював рухи пальцями в піхву без медичних рукавичок.

Крім цього, всі жертви підтвердили факти інтимних, расистських і принизливих “жартів” щодо своєї зовнішності.

За офіційною інформацією, Джордж Тіндалл залишається підозрюваним у справі, але суд звільнив його з-під варти під заставу.

Згідно з законодавством США, за скоєне гінекологу загрожує до 53 років в’язниці.

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