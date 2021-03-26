PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Анастасія Дячкіна |

Розбіжності щодо Північного потоку-2 не вплинуть на союз США й Німеччини – Блінкен

Розбіжності стосовно газопроводу Північний потік-2 не матимуть негативного впливу на близькі відносини між Вашингтоном і Берліном.

Розбіжності щодо Північного потоку-2 не вплинуть на союз США й Німеччини – Блінкен

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв’ю.

– Німеччина є одним з наших найближчих союзників і партнерів в будь-якій точці світу, і ми працюємо разом щодня над стількома проблемами, які надають глибокий вплив на життя наших людей.

І той факт, що у нас є розбіжності щодо Північного потоку-2, не впливає і не вплине на загальне партнерство і відносини.

Він також нагадав, що позиція адміністрації Байдена в цьому питанні є дуже чіткою: газопровід Північний потік-2 є поганою угодою для Європи.

Читайте
Інакше будуть санкції: Держдеп США закликав компанії вийти з Північного потоку-2

– Це підриває основні принципи ЄС щодо енергетичної безпеки та енергетичної незалежності. Я думаю, це виклик для України, Польщі, інших країн, які нам небайдужі.

У США є закони які вимагають, накладення санкцій на компанії, які матеріально допомагають будувати трубопровід, тому, за словами Блінкена, важливо переконатися, що партнери США розуміють їхню позицію і що потрібно робити в майбутньому.

Днями Ентоні Блінкен наголошував, що російський проект газопроводу Північний потік-2 суперечить інтересам Європейського Союзу та України.

Джерело: Euronews

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка