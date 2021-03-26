Розбіжності щодо Північного потоку-2 не вплинуть на союз США й Німеччини – Блінкен

Розбіжності стосовно газопроводу Північний потік-2 не матимуть негативного впливу на близькі відносини між Вашингтоном і Берліном.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв’ю.

– Німеччина є одним з наших найближчих союзників і партнерів в будь-якій точці світу, і ми працюємо разом щодня над стількома проблемами, які надають глибокий вплив на життя наших людей. І той факт, що у нас є розбіжності щодо Північного потоку-2, не впливає і не вплине на загальне партнерство і відносини.

Він також нагадав, що позиція адміністрації Байдена в цьому питанні є дуже чіткою: газопровід Північний потік-2 є поганою угодою для Європи.

– Це підриває основні принципи ЄС щодо енергетичної безпеки та енергетичної незалежності. Я думаю, це виклик для України, Польщі, інших країн, які нам небайдужі.

У США є закони які вимагають, накладення санкцій на компанії, які матеріально допомагають будувати трубопровід, тому, за словами Блінкена, важливо переконатися, що партнери США розуміють їхню позицію і що потрібно робити в майбутньому.

Днями Ентоні Блінкен наголошував, що російський проект газопроводу Північний потік-2 суперечить інтересам Європейського Союзу та України.

Джерело: Euronews