Коронавірус в Україні 26 березня встановив антирекорд за весь час епідемії, а в ЄС пандемію вже називають світовою війною нового типу – це головні новини про Covid-19 на Фактах ICTV.

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що світ зіткнувся з війною нового типу через дій Китаю і Росії в сфері постачання вакцини від коронавірусу.

На його думку, ці країни таким чином намагаються отримати вплив, тому потрібно самостійно виробляти вакцини.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Європа зіткнулася з третьою хвилею коронавірусу. Всі надії на те, що влітку вакцинують 70% жителів ЄС. З 88 млн доз поки зроблено всього 62 млн ін’єкцій.

Поки ЄС зберігає обмеження на незначні поїздки, але країни-члени вже починають одготовку до їх поступового ослаблення.

Коронавірус і вакцинація в Україні

Ситуація з коронавірусом в Україні ускладнюється з кожним днем. Станом на 26 березня показник госпіталізації хворих у нормі тільки в чотирьох областях – Донецькій, Кіровоградській, Луганській і Херсонській.

А за останню добу Covid-19 підтвердився у 18 132 українців, з яких госпіталізовано 4 826. Це максимум за весь час пандемії.

Загалом коронавірусом інфікувалися 1 614 707 осіб.

За день одужали понад 7,1 тис. пацієнтів, а померли – 326.

Найбільше підтверджених випадків в Одеській (1 545), Дніпропетровській (1 358), Львівській (1 304) та Харківській (1 204) областях, а також у Києві (1 164).

Українці, яким зробили перше щеплення від коронавірусу, другу дозу отримають наприкінці травня.

Київ отримав нову партію вакцини CoronaVac 25 березня, але вона повинна пройти десятиденний лабораторний контроль перед використанням.

Її будуть застосовувати для щеплення маломобільних громадян.