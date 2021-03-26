Трамп має нести відповідальність за штурм Капітолія та дезінформацію – Цукерберг

Очільник компанії Facebook Марк Цукерберг заявив, що 45-й президент США Дональд Трамп має нести відповідальність за січневі протести у Вашингтоні, що супроводжувалися вторгненням до Капітолію.

Таку думку він висловив під час виступу у комітеті з енергетики та торгівлі Палати представників Конгресу США на слуханнях, темою яких було поширення фейків та дезінформації у соціальних мережах.

— У Facebook ми зробили свою частину роботи, щоб забезпечити недоторканність виборів у США у 2020 році. А потім, 6 січня, президент Трамп виступив із промовою, в якій заперечив результати і закликав людей боротися, – сказав Цукерберг.

Засновник Facebook також засудив штурм Капітолія та назвав цей інцидент “ганебним моментом” в історії США.

— Я вважаю, що 45-му президенту слід нести відповідальність за свої слова. І що особи, які порушили закон, повинні нести відповідальність за свої дії, – додав він.

Водночас, Цукерберг не погодився із думкою про те, що соціальні мережі розхитують або поляризують американське суспільство. Він підкреслив, що розкол всередині суспільства є наслідком атмосфери у політиці та пресі.

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Штурм Капітолія

6 січня під час розгляду питання про результати виборів у США прихильники Дональда Трампа увірвалися до Капітолія. Голосування довелося перервати. Унаслідок штурму загинуло четверо протестувальників і поліцейський.

Через штурм Капітолія щонайменше 150 осіб отримали обвинувачення. Їх звинуватили у незаконному проникненні у будівлю із обмеженим доступом та хуліганстві.

Джерело: Business Insider