У Польщі нова хвиля Covid-19 набирає обертів, за останню добу МОЗ країни зафіксувало 35 143 випадки зараження коронавірусом та 443 смерті.

Це найвищий показник із початку пандемії, який стрімко зростає вже третю добу поспіль.

За два дні добовий приріст зріс більше ніж на 5 тис., ще у середу, 24 березня, було зафіксовано менше 30 тис. захворілих. Населення країни, згідно з останнім переписом, становить трохи менше за 38 млн.

Найгірша ситуація спостерігається у Мазовецькому, Сілезькому та Великопольському воєводствах. Там кожного дня підтверджують понад 4 тис. заражень.

Наразі у польських лікарнях перебуває понад 27 тис. осіб, 2 730 з яких – у реанімаціях.

Карантин у Польщі

Через катастрофічну ситуацію з поширенням коронавірусу в Польщі терміново посилюють карантинні заходи на два тижні.

Із суботи 27 березня до 9 квітня в країні вводять жорсткі обмеження на кількість людей в магазинах та церквах, а також закривають дитячі садки, ясла, салони краси, перукарні, будівельні магазини та інші установи.

Джерело: МОЗ Польщі