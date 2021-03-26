У Великій Британії 40 670 людей могли заразитися Covid-19 під час стаціонарного лікування від іншого захворювання.
За даними експертів, кожен сьомий пацієнт (15% усіх хворих), який лікувався від коронавірусу з 1 серпня 2020 року до 21 березня 2021-го, заразився ним під час перебування у медзакладі.
19% хворих захворіли на коронавірус під час стаціонарного лікування на північному заході країни. Це майже вдвічі більше, ніж в лікарнях Лондона – 11%.
Однак найвищий показник захворюваності зареєстрували у лікарні в Барнстейблі – 31%.
Медики пояснюють інфікування нестачею ліжко-місць, а також тим, що деякі лікарні вже старі та погано вентильовані.
Також лікарі обурюються рішенням уряду продовжувати планові госпіталізації, незважаючи на потенційну небезпеку для тих, хто не хворіє на коронавірус.
Водночас у Національній службі охорони здоров’я наполягають на тому, що реальний рівень захворюваності на коронавірус в лікарнях становить 4,5%, а не 15%. А основною причиною зростання показників інфікування в лікарнях є зростання показників серед населення.
У Британії фіксують найнижчий показник смертності від Covid-19
1 березня у Великій Британії зафіксували найнижчий показник смертності від коронавірусу з жовтня.
За добу в країні зафіксували 104 летальні випадки.
Водночас позитивний результат тесту отримали 5 455 громадян Британії, що є найнижчим показником від 2 жовтня.
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