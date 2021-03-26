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Факти / Світ
Анастасія Рогожінська |

У Великій Британії 15% хворих могли заразитися Covid-19 у лікарнях

У Великій Британії 40 670 людей могли заразитися Covid-19 під час стаціонарного лікування від іншого захворювання.

лікарня коронавірус

За даними експертів, кожен сьомий пацієнт (15% усіх хворих), який лікувався від коронавірусу з 1 серпня 2020 року до 21 березня 2021-го, заразився ним під час перебування у медзакладі.

19% хворих захворіли на коронавірус під час стаціонарного лікування на північному заході країни. Це майже вдвічі більше, ніж в лікарнях Лондона – 11%.

Однак найвищий показник захворюваності зареєстрували у лікарні в Барнстейблі – 31%.

Медики пояснюють інфікування нестачею ліжко-місць, а також тим, що деякі лікарні вже старі та погано вентильовані.

Також лікарі обурюються рішенням уряду продовжувати планові госпіталізації, незважаючи на потенційну небезпеку для тих, хто не хворіє на коронавірус.

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Водночас у Національній службі охорони здоров’я наполягають на тому, що реальний рівень захворюваності на коронавірус в лікарнях становить 4,5%, а не 15%. А основною причиною зростання показників інфікування в лікарнях є зростання показників серед населення.

У Британії фіксують найнижчий показник смертності від Covid-19

1 березня у Великій Британії зафіксували найнижчий показник смертності від коронавірусу з жовтня.

За добу в країні зафіксували 104 летальні випадки.

Водночас позитивний результат тесту отримали 5 455 громадян Британії, що є найнижчим показником від 2 жовтня.

Детальніше про коронавірус у Великій Британії – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: The Guardian

Фото: Pexels

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