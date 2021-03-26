Уряд Великої Британії планує запровадити масові тестування на коронавірус для водіїв вантажівок, які прибувають з Європи.

Тести вони робитимуть не на кордоні, а по прибутті на місце, щоб уникнути затримок та можливого дефіциту в супермаркетах.

Тим, хто залишатиметься в країні довше двох днів, доведеться пройти тест протягом 48 годин, а потім кожні 72 години.

Штрафи будуть такі ж, як для мандрівників, які не зробили тест під час карантину вдома, – £2 тис.

Крім того, обов’язковими будуть тестування тричі на тиждень для співробітників прикордонних військ та тих, хто працює в поїздах і на поромах у цьому районі.

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Занепокоєння в країні зросло через розповсюдження південноафриканського та бразильського варіантів коронавірусу.

Голову комітету внутрішніх справ Іветт Купер збентежило, чому перевізники, які приїжджають із Франції, де зареєстровано до трьох тисяч випадків захворювання на ці два штами, не робили тестування.

Натомість менеджер із питань європейської політики в галузі торгівлі Сара Лауаді запевняє, що водії належать до категорії осіб із низьким ризиком захворювань завдяки безконтактним процедурам доставки.

– Це підтверджується проведеним тестуванням із початку пандемії, тому будь-який режим тестування повинен бути пропорційним, – переконана вона.

Штрафи за перетин кордону у Великій Британії

За тиждень у Великій Британії набуде чинності закон, відповідно до якого штрафуватимуть громадян, які намагатимуться виїхати за кордон у відпустку.

Британці, які спробують покинути країну без поважної причини, повинні будуть сплатити £5 тис. (понад 190 тис. грн).

Відповідно до плану пом’якшення карантинних заходів, мешканці Великої Британії зможуть виїхати за кордон не раніше, ніж 17 травня. Однак, якщо ситуація погіршуватиметься, дата може змінитися.

Детальніше про штрафи за перетин кордону у Великій Британії читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Belfast Telegraph