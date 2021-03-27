Коронавірус у світі не відступає. Станом на 26 березня у світі офіційно підтверджено 125 160 255 випадків коронавірусу. За останню добу захворіли 614 570 мешканців планети.
За 24 години від ускладнень Covid-19 померли 9 396 осіб, загалом за період пандемії зафіксовано 2 748 737 летальних випадків.
Коронавірус у світі – статистика за кількістю випадків
- США – 29 718 930 (+65 326);
- Бразилія – 12 220 011 (+89 992);
- Індія – 11 846 652 (+59 118);
- Російська Федерація – 4 501 859 (+9 167);
- Франція – 4 351 506 (+45 401).
Україна у рейтингу поширення хвороби посідає 16-те місце.
Де найбільше смертей від Covid-19
- США – 540 320 (+ 1 293);
- Бразилія – 300 685 (+2 009);
- Мексика – 199 627 (+579);
- Індія – 160 949 (+257);
- Велика Британія – 126 445 (+63).
У рейтингу смертності Україна на 18-й позиції.
Коронавірус в Україні
Станом на 26 березня в Україні підтвердили 1 614 707 випадків коронавірусу. За останню добу захворіли 18 132 осіб, 326 померли.
За період пандемії в Україні зареєстрований 31 461 летальний випадок. Детальніше про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.