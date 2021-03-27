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Факти / Світ
Людмила Богданова |

Україна у топ-16 та понад 614 тис. випадків: коронавірус у світі 26 березня

Коронавірус у світі не відступає. Станом на 26 березня у світі офіційно підтверджено 125 160 255 випадків коронавірусу. За останню добу захворіли 614 570 мешканців планети.

коронавірус у світі

За 24 години від ускладнень Covid-19 померли 9 396 осіб, загалом за період пандемії зафіксовано 2 748 737 летальних випадків.

Коронавірус у світі – статистика за кількістю випадків

  • США – 29 718 930 (+65 326);
  • Бразилія – 12 220 011 (+89 992);
  • Індія – 11 846 652 (+59 118);
  • Російська Федерація – 4 501 859 (+9 167);
  • Франція – 4 351 506 (+45 401).

Україна у рейтингу поширення хвороби посідає 16-те місце.

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Де найбільше смертей від Covid-19

  • США – 540 320 (+ 1 293);
  • Бразилія – 300 685 (+2 009);
  • Мексика – 199 627 (+579);
  • Індія – 160 949 (+257);
  • Велика Британія – 126 445 (+63).

У рейтингу смертності Україна на 18-й позиції.

Коронавірус в Україні

Станом на 26 березня в Україні підтвердили 1 614 707 випадків коронавірусу. За останню добу захворіли 18 132 осіб, 326 померли.

За період пандемії в Україні зареєстрований 31 461 летальний випадок. Детальніше про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.

Фото: Depositphotos

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