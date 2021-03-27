Коронавірус у світі не відступає. Станом на 26 березня у світі офіційно підтверджено 125 160 255 випадків коронавірусу. За останню добу захворіли 614 570 мешканців планети.

За 24 години від ускладнень Covid-19 померли 9 396 осіб, загалом за період пандемії зафіксовано 2 748 737 летальних випадків.

Коронавірус у світі – статистика за кількістю випадків

США – 29 718 930 (+65 326);

Бразилія – 12 220 011 (+89 992);

Індія – 11 846 652 (+59 118);

Російська Федерація – 4 501 859 (+9 167);

Франція – 4 351 506 (+45 401).

Україна у рейтингу поширення хвороби посідає 16-те місце.

Де найбільше смертей від Covid-19

США – 540 320 (+ 1 293);

Бразилія – 300 685 (+2 009);

Мексика – 199 627 (+579);

Індія – 160 949 (+257);

Велика Британія – 126 445 (+63).

У рейтингу смертності Україна на 18-й позиції.

Коронавірус в Україні

Станом на 26 березня в Україні підтвердили 1 614 707 випадків коронавірусу. За останню добу захворіли 18 132 осіб, 326 померли.

За період пандемії в Україні зареєстрований 31 461 летальний випадок. Детальніше про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.