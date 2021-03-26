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Факти / Світ
Анастасія Рогожінська |

ЄС почне підготовку до поступового послаблення карантинних обмежень

Європейський Союз наразі зберігатиме обмеження на незначні поїздки. Водночас країни-члени ЄС розпочинатимуть підготовку до їхнього поступового послаблення.

коронавірус, карантин, Ізраїль

Про це йдеться у заяві за підсумками онлайн-саміту.

За словами лідерів держав-членів ЄС, епідемічна ситуація залишається важкою, зважаючи на виклики, які створюють нові штами коронавірусу.

— Обмеження, зокрема на несуттєві поїздки, на цей час потрібно зберегти, беручи до уваги особливість становища прикордонних громад, —  зазначають вони.

Також в ЄС наголошують, що варто забезпечити безперешкодний рух товарів та послуг у межах єдиного ринку.

Окрім того, представники Євросоюзу наголошують, що країни мають готуватись до спільного підходу для поступового послаблення карантинних обмежень. Вони повинні скоординувати свої зусилля, коли епідемічна ситуація дозволить пом’якшити чинні заходи.

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Євросоюз підтримав створення системи Covid-паспортів для подорожей

Лідери країн ЄС заявили, що юридична й технічна робота над цифровими сертифікатами вакцинації від Covid-19 має розглядатися як невідкладне питання.

Сертифікати вакцинації від коронавірусу

Нині у Євросоюзі активно обговорюють запровадження паспортів вакцинації від коронавірусу.

У документі планують вказувати інформацію про щеплення, чи хворіла людина, а також результати проведення тестів.

Сертифікат хочуть розробити у паперовій та цифровій формах з посиленим захистом персональних даних власників документа.

Детальніше про паспорти про вакцинацію від коронавірусу — читайте на Фактах ICTV.

Фото: Depositphotos

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