PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Софія Зінов'єва |

Затор із сотень суден та мільйонні збитки: що відомо про блокування Суецького каналу

Контейнеровоз Ever Given досі стоїть поперек Суецького каналу та блокує рух торгових суден. Чому це може стати справжньою катастрофою, яких збитків завдає світовій торгівлі та скільки кораблів стоять у заторі, Факти ICTV підготували детальний розбір ситуації.

Затор із сотень суден та мільйонні збитки: що відомо про блокування Суецького каналу

За різними оцінками, у гігантському заторі наразі перебувають понад 200 суден.

Спочатку адміністрація каналу зазначала, що усунення інциденту займе не більше двох діб, а зараз повідомляється, що для операції знадобиться кілька тижнів.

Читайте
Рух Суецьким каналом досі заблоковано: контейнеровоз не зняли з мілини

Це може стати справжньою катастрофою, адже за підрахунками суднохідної компанії Lloyd’s List, кожна година простою суден у заторі коштує світовій економіці $400 млн.

Такі великі збитки спричинені тим, що через Суецький канал проходить понад 12% усього обсягу світової торгівлі.

Здебільшого транспортується природний газ, сира і рафінована нафта, а також найрізноманітніші споживчі товари.

Що відомо про блокування Суецького каналу

Якщо контейнеровоз не вдасться зняти з мілини протягом найближчих днів, суднам доведеться обходити затор через мис Доброї Надії у Південній Африці, а це подовжить подорож приблизно на два тижні і спричинить ще більші збитки.

Контейнеровоз Ever Given – не просто корабель, він має понад 400 м довжини та вантажопідйомність понад 200 тис. т.

Для того, щоб зрушити його з місця, рятувальники намагаються викопати дно, щоб вивільнити міцно застряглий у піску ніс судна.

До операції залучено чотири екскаватори, які риють ґрунт, та дев’ять буксирів.

  • Що відомо про блокування Суецького каналу
  • Що відомо про блокування Суецького каналу
  • Що відомо про блокування Суецького каналу
  • Що відомо про блокування Суецького каналу
Затор із сотень суден та мільйонні збитки: що відомо про блокування Суецького каналу / 2 фотографии

Аварія у Суецькому каналі

Судно Ever Given сіло на мілину у вівторок, 23 березня, поблизу Єгипту.

Контейнеровоз відхилився з курсу через сильний вітер та заблокував рух суден, які намагалися пропливти між Червоним і Середземним морями.

Фото: Адміністрація Суецького каналу

Джерела: CNBC, Forbes

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка