Контейнеровоз Ever Given досі стоїть поперек Суецького каналу та блокує рух торгових суден. Чому це може стати справжньою катастрофою, яких збитків завдає світовій торгівлі та скільки кораблів стоять у заторі, Факти ICTV підготували детальний розбір ситуації.

За різними оцінками, у гігантському заторі наразі перебувають понад 200 суден.

Спочатку адміністрація каналу зазначала, що усунення інциденту займе не більше двох діб, а зараз повідомляється, що для операції знадобиться кілька тижнів.

Це може стати справжньою катастрофою, адже за підрахунками суднохідної компанії Lloyd’s List, кожна година простою суден у заторі коштує світовій економіці $400 млн.

Такі великі збитки спричинені тим, що через Суецький канал проходить понад 12% усього обсягу світової торгівлі.

Здебільшого транспортується природний газ, сира і рафінована нафта, а також найрізноманітніші споживчі товари.

Якщо контейнеровоз не вдасться зняти з мілини протягом найближчих днів, суднам доведеться обходити затор через мис Доброї Надії у Південній Африці, а це подовжить подорож приблизно на два тижні і спричинить ще більші збитки.

Контейнеровоз Ever Given – не просто корабель, він має понад 400 м довжини та вантажопідйомність понад 200 тис. т.

Для того, щоб зрушити його з місця, рятувальники намагаються викопати дно, щоб вивільнити міцно застряглий у піску ніс судна.

До операції залучено чотири екскаватори, які риють ґрунт, та дев’ять буксирів.







Затор із сотень суден та мільйонні збитки: що відомо про блокування Суецького каналу / 2 фотографии

Аварія у Суецькому каналі

Судно Ever Given сіло на мілину у вівторок, 23 березня, поблизу Єгипту.

Контейнеровоз відхилився з курсу через сильний вітер та заблокував рух суден, які намагалися пропливти між Червоним і Середземним морями.

Фото: Адміністрація Суецького каналу