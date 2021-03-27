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Факти / Світ
Вікторія Гірко |

Понад 10 тис. смертей і 600 тис. хворих за добу: коронавірус у світі 27 березня

Станом на 27 березня у світі на коронавірус захворіли вже 125 781 957 людей. За минулу добу кількість хворих збільшилась ще на 612 369 інфікованих.

карантин в україні

Найбільше нових випадків за добу зафіксували у Бразилії (+100 158), США (+68 248) та Індії (+62 258).

З початку пандемії через ускладнення, викликані Covid-19, померли 2 759 432 хворих. За добу зафіксували 10 590 нових летальних випадків.

Країни, де найбільша кількість хворих на Covid-19:

  • США – 29 787 178 (+68 248);
  • Бразилія – 12 320 169 (+100 158);
  • Індія – 11 908 910 (+62 258);
  • Росія – 4 510 744 (+8 885);
  • Велика Британія – 4 393 375 (+41 869).

Антилідерами за кількістю смертей від коронавірусу також залишаються США (541 708 ), Бразилія (303 462) та Індія (161 240).

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Де зафіксували найбільшу кількість смертей:

  • США – 541 708 (+1 388);
  • Бразилія – 303 462 (+2 777);
  • Індія – 161 240 (+291);
  • Велика Британія – 126 515 (+70);
  • Італія – 107 256 (+457).

Коронавірус в Україні

Станом на 27 березня коронавірус в Україні підтвердили у 17 424 людей, загальна кількість інфікованих становить 1 614 707. За добу госпіталізували 4 747 людей. Від початку епідемії одужали 1 297 282 українці, помер 31 751 хворий.

В українських лікарнях перебувають 43 585 пацієнтів з Covid-19. Всього у стаціонарах є 74 927 ліжок для хворих на коронавірус.

Джерело: ВООЗ

Фото: Depositphotos

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