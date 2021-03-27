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Факти / Світ
Людмила Грубник |

У Бразилії розробили власну вакцину проти коронавірусу

Бразилія розробила власну вакцину проти коронавірусу. Фахівці країни заявили про створення препарату ButanVac.

вакцинація

Спочатку вакцина має отримати дозвіл регуляторних органів. Потім розпочнуться випробування, попередньо вони призначені на квітень.

Якщо вони пройдуть успішно, у травні Бразилія вироблятиме власну вакцину, заплановані обсяги – 40 млн доз.

На перших етапах вакцину використовуватимуть лише для потреб Бразилії. Однак виробники розраховують, що вона допоможе побороти вірус у країнах третього світу.

Розробники анонсують, що вакцина буде дешевшою, ніж аналогічні препарати інших країн, проте ціну поки не називають.

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Вакцинація у світі

Через дефіцит вакцини проти коронавірусу у світі низка країн розпочала виробництво власних препаратів.

З-поміж них – Нігерія, Казахстан.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні та світі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: BBC Brasil

Фото: Getty Images

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