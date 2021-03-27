Всесвітня організація охорони здоров’я занепокоєна нинішньою ситуацією з незадовільною поставкою вакцин від коронавірусу, якою можуть скористатися злочинні угрупування.

Про це заявив заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус під час брифінгу.

– Низка міністерств охорони здоров’я, національних регулюючих органів і державних організацій з закупівлі медпрепаратів отримали підозрілі пропозиції про поставки вакцин. Нам також відомо, що вакцини від Covid-19 перенаправляються й повторно вводяться у ланцюг поставок без гарантії температурної підтримки, – зазначив він.

Гебрейесус також закликав до безпечної утилізації й знищення використаних флаконів вакцини, щоб запобігти їхньому повторному використанню злочинними угрупуваннями.

За його словами, будь-який препарат, придбаний поза спеціальними програмами ВООЗ, може бути неякісною і сфальсифікованою.

Крім того, раніше ВООЗ закликала виробників вакцин проти коронавірусу наслідувати приклад фармацевтичної компанії AstraZeneca та ліцензувати свої технології іншим виробникам препарату.

Таке рішення допоможе уникнути нерівності щодо доступу до вакцини проти Covid-19 в різних країнах.

Джерело: ВООЗ