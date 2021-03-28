Станом на 28 березня у світі на коронавірус захворіли вже 126 119 639 осіб. За минулу добу кількість хворих збільшилась на 335 001 інфікованого.

Статистика щодо смертності також невтішна – померли від ускладнень ще 7 368 хворих, а з початку пандемії – 2 766 831.

Світовим лідером за кількістю підтверджених випадків інфікування залишаються США. Також Америка перша за кількістю летальних випадків від Covid-19.

У Барселоні відбувся рок-концерт гурту Love of Lesbians, який відвідали 5 тис. осіб. Його провели з метою експерименту, щоб проаналізувати ризики зараження, відвідуючи подібні масові заходи.

У Чехії парламент продовжив обмежувальні заходи у країні до 11 квітня, а в Греції вони діятимуть до 5 квітня.

Лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо захворів на коронавірус. Політик зазначив, що хвороба протікає у легкій формі.

Влада штату Нью-Йорк першими у США запровадила цифрові сертифікати вакцинації.

У Румунії посилили карантин у Бухаресті з 28 березня. Обмеження діятимуть щонайменше 14 днів.

У Бразилії розробили нову вакцину проти коронавірусу під назвою ButanVac. Серійне виробництво планується запустити у травні і запропонувати країнам із низьким рівнем доходу.

Коронавірус та карантин в Україні

За минулу добу в Україні госпіталізували 5 052 осіб з коронавірусом, а до статистики інфікованих додалося ще 11 932 випадки захворювання на Covid-19.

У дев’яти областях України та у Києві встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки. До червоної зони карантину увійшли: Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька області та місто Київ.

В Укрзалізниці повідомили, що не обмежуватимуть правила посадки та висадки пасажирів в областях, які потрапили в червону зону карантину. Це стосується Чернігівської, Київської, Сумської, Одеської, Миколаївської та Львівської областей.