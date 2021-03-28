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Факти / Світ
Євгенія Шапоренко |

Коли в ЄС з’являться паспорта вакцинації – дата

В Євросоюзі з 15 червня введуть єдиний для всіх громадян сертифікат вакцинації проти Covid-19.

Тьерри Бретон

Про це заявив єврокомісар Тьєррі Бретон.

Він зазначив, що сертифікат можна скачати на смартфон або роздрукувати.

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– Сертифікат не буде обов’язковим, але авіакомпанії можуть його вимагати, – заявив Бретон.

На документі буде QR-код, на якому будуть всі потрібні відомості про людину – прізвище, дата народження, номер паспорта, відомості про те, чи пройшла вона вакцинацію та яким препаратом, а також хворіла вона чи ні.

Паспорта вакцинації

24 березня країни Євросоюзу офіційно підтримали запровадження Covid-паспортів для подорожей.

Його зможуть отримати ті громадяни ЄС, які одужали від коронавірусу, отримали негативний тест або вакцинувалися.

Джерело: LCI

Фото: Depositphotos

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