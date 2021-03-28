В Євросоюзі з 15 червня введуть єдиний для всіх громадян сертифікат вакцинації проти Covid-19.
Про це заявив єврокомісар Тьєррі Бретон.
Він зазначив, що сертифікат можна скачати на смартфон або роздрукувати.
– Сертифікат не буде обов’язковим, але авіакомпанії можуть його вимагати, – заявив Бретон.
На документі буде QR-код, на якому будуть всі потрібні відомості про людину – прізвище, дата народження, номер паспорта, відомості про те, чи пройшла вона вакцинацію та яким препаратом, а також хворіла вона чи ні.
Паспорта вакцинації
24 березня країни Євросоюзу офіційно підтримали запровадження Covid-паспортів для подорожей.
Його зможуть отримати ті громадяни ЄС, які одужали від коронавірусу, отримали негативний тест або вакцинувалися.
Джерело: LCI