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Факти / Світ
Марія Степанюк |

Пашинян заявив, що подасть у відставку у квітні

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що у квітні подасть у відставку зі свого поста.

Никол Пашинян

Чиновник сказав це під час розмови із мешканцями села Арагац в Армавірській області. Пашинян зазначив, що йде на такий крок заради того, щоб у країні відбулися позачергові парламентські вибори.

— У квітні я подам у відставку, не щоб піти, а щоб відбулися позачергові парламентські вибори. У цей період я продовжу залишатися виконуючим обов’язки прем’єра, – повідомив прем’єр.

Також він пообіцяв служити країні краще, аніж раніше, якщо його підтримають виборці. Якщо громадяни Вірменії оберуть іншого, то він запевнив, що передасть владу.

Позачергові парламентські вибори у Вірменії мають відбутися 20 червня.

За законом законодавчі збори мають обрати нового прем’єра після виборів. Якщо після двох турів жоден з кандидатів на пост глави уряду не отримає необхідну кількість голосів, то парламент саморозпускається.

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Політична криза у Вірменії загострилася наприкінці лютого 2021 року. У Єревані майже щодня відбуваються мітинги прихильників та противників прем’єра.

Детальніше про те, з чого почалася криза у Вірменії, що передувало подіям, які нині відбуваються у країні і кому вони вигідні читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Медуза

Фото: Depositphotos

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