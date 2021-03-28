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Факти / Світ
Валентина Летяк |

Румунія посилила карантин на 14 днів: що заборонено

Влада Румунії посилила карантин у Бухаресті з неділі, 28 березня. Обмеження діятимуть щонайменше 14 днів.

коронавірус, карантин, маска

Комітет з надзвичайних ситуацій країни ухвалив таке рішення на тлі того, що показник захворюваності на коронавірус сягнув 6,88 на тисячу жителів. Ці заходи можуть переглянути і продовжити через два тижні, якщо поріг складе 7,5.

Зокрема, запроваджується комендантська година з 22.00 до 5.00 з понеділка по четвер і з 20.00 до 5.00 – по п’ятницях, суботах і неділях.

Виняток тільки для тих, кому потрібно на роботу, вийти за ліками або звернутися за медичною допомогою.

Для участі в релігійних службах, що проводяться з нагоди католицького Великодня, дозволено з 3 до 4 квітня з 20.00 до 2.00.

Магазини будуть закриватися о 18.00 замість 21.00, крім аптек і АЗС.

Бари, клуби, дискотеки, а також тренажерні зали та фітнес-центри закриті.

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Станом на 28 березня коронавірусом в Румунії за останню добу заразилися 5 869 людей та 162 померли внаслідок ускладнень.

За весь час пандемії в країні інфікувалися 932 179 осіб і померли – 22 997.

Джерело: Digi24

Фото: Pixabay

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