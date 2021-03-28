У Китаї стався інцидент із вантажівкою, що перевозила контейнер тайванської компанії Evergreen. Саме цій фірмі належить контейнеровоз, через який наразі заблокований рух Суецьким каналом.

Через ДТП вантажівка перекрила на певний час швидкісну магістраль Чанчунь – Шеньчжень у Китаї і спричинила кілометрові затори на дорозі.

Якби не інцидент у Суецькому каналі, де величезний контейнеровоз сів на мілину і спровокував величезний затор із сотні суден, то інциденту на магістралі не приділили б стільки уваги.

Відзначимо, що вантажівка у Китаї, як і контейнеровоз у Суецькому каналі перекрили транспортну артерію однаково: відхилившись приблизно на 45 градусів праворуч. Однак, судно залишилося ціле, а у вантажівки розбита кабіна.

Схожість інцидентів за участю компанії Evergreen спричинила жарти та меми у соціальних мережах.

— Evergreen-21, здається, поширюється.

Evergreen-21 appears to be spreading. pic.twitter.com/h2PRXcsy9o — Sven Henrich (@NorthmanTrader) March 28, 2021

Контейнеровоз компанії Evergreen повністю сів на мілину на півдні Суецького каналу 23 березня. Це спричинило масштабний затор із суден.

Судно прямувало з Китаю до Роттердаму (Нідерланди). Попередньо повідомлялося, що контейнеровоз випадково відхилився від курсу через сильний вітер.

Джерело: Taiwan English News