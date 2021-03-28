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Факти / Світ
Марія Степанюк |

Як у Суецькому каналі: вантажівка з написом Evergreen заблокувала дорогу у Китаї

У Китаї стався інцидент із вантажівкою, що перевозила контейнер тайванської компанії Evergreen. Саме цій фірмі належить контейнеровоз, через який наразі заблокований рух Суецьким каналом.

Грузовик Evergreen перекрыл дорогу в Китае

Через ДТП вантажівка перекрила на певний час швидкісну магістраль Чанчунь – Шеньчжень у Китаї і спричинила кілометрові затори на дорозі.

Якби не інцидент у Суецькому каналі, де величезний контейнеровоз сів на мілину і спровокував величезний затор із сотні суден, то інциденту на магістралі не приділили б стільки уваги.

Відзначимо, що вантажівка у Китаї, як і контейнеровоз у Суецькому каналі перекрили транспортну артерію однаково: відхилившись приблизно на 45 градусів праворуч. Однак, судно залишилося ціле, а у вантажівки розбита кабіна.

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Схожість інцидентів за участю компанії Evergreen спричинила жарти та меми у соціальних мережах.

— Evergreen-21, здається, поширюється.

Контейнеровоз компанії Evergreen повністю сів на мілину на півдні Суецького каналу 23 березня. Це спричинило масштабний затор із суден.

Судно прямувало з Китаю до Роттердаму (Нідерланди). Попередньо повідомлялося, що контейнеровоз випадково відхилився від курсу через сильний вітер.

Джерело: Taiwan English News

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