На Суецькому каналі зняли з мілини гігантський контейнеровоз Ever Given, що заблокував рух на морському шляху. Його намагалися зсунути з місця шість днів. У затор потрапили понад 300 кораблів.

Попри розблокування контейнеровозу, коли відновиться рух суден на Суецькому каналі – невідомо.

Рятувальники вилучили 27 тис. кб м піску, щоб спустити його на воду.

Блокування Суецького каналу

23 березня рух на Суецькому каналі заблокував 400-метровий контейнеровоз Ever Given. Корабель сів на мілину через сильний вітер.

У масштабний затор потрапили близько 320 суден, які намагалися пропливти між Середземним і Червоним морем.

Що довше рух суден був заблокований, то більше це завдавало збитків. За підрахунками, один день простою коштував світовій економіці $400 млн.