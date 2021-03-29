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Факти / Світ
Людмила Богданова |

Блокування Суецького каналу: судно Ever Given зняли з мілини

На Суецькому каналі зняли з мілини гігантський контейнеровоз Ever Given, що заблокував рух на морському шляху. Його намагалися зсунути з місця шість днів. У затор потрапили понад 300 кораблів.

Суецький канал - судно Ever Given

Попри розблокування контейнеровозу, коли відновиться рух суден на Суецькому каналі – невідомо.

Рятувальники вилучили 27 тис. кб м піску, щоб спустити його на воду.

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Блокування Суецького каналу

23 березня рух на Суецькому каналі заблокував 400-метровий контейнеровоз Ever Given. Корабель сів на мілину через сильний вітер.

У масштабний затор потрапили близько 320 суден, які намагалися пропливти між Середземним і Червоним морем.

Що довше рух суден був заблокований, то більше це завдавало збитків. За підрахунками, один день простою коштував світовій економіці $400 млн.

Джерело: Bloomberg

Фото: Getty Images

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