Громадяни третіх країн зможуть отримати паспорти вакцинації ЄС – умови

Громадяни країн третього світу зможуть подати запит на отримання паспорту ЄС про Covid-вакцинацію для в’їзду на його територію. Однак для цього будуть певні умови.

Про це повідомив речник Єврокомісії під час брифінгу у Брюсселі.

За його словами, наразі необов’язкові подорожі до ЄС з третіх країн заборонені, окрім невеликої кількості держав.

Водночас громадяни ЄС, які мають легальні підстави подорожувати, зможуть отримати зелений цифровий сертифікат.

– Не громадяни ЄС зможуть подати запит на сертифікат, надавши всю необхідну інформацію, зокрема належні докази вакцинації, яку вони пройшли, – заявив речник.

Після цього країни-члени ЄС повинні перевірити, чи внесено усю необхідну інформацію. А потім – вирішити, чи видавати цифровий зелений сертифікат.

Речник додав, що Єврокомісія розглядає ще деякі варіанти щодо того, щоб документи про вакцинацію третьої країни відповідали вимогам ЄС.

Паспорт вакцинації

В Євросоюзі з 15 червня введуть єдиний для всіх громадян сертифікат вакцинації проти Covid-19.

Документ буде у паперовій та цифровій формах з посиленим захистом персональних даних власників документа.

На сертифікаті буде QR-код, де будуть всі потрібні відомості про людину – прізвище, дата народження, номер паспорта, відомості про те, чи пройшла вона вакцинацію та яким препаратом, а також хворіла вона чи ні.

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