Науковці Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) після місії до Китаю, під час якої вони вивчали походження коронавірусу, не змогли визначити, де, коли і як з’явився вірус. Вони не відкидають ймовірність того, що Covid-19 міг виникнути за межами Китаю.

Ця інформація вказана у доповіді ВООЗ, з якою вдалося ознайомитися журналістам The Wall Street Journal.

У цьому документі фахівці припускають, що коронавірус міг з’явитися не у Китаї, а десь у іншому місці, після чого він проник на територію держави.

Вони рекомендують ретельніше вивчити аналізи крові китайських пацієнтів до грудня 2019 року. Також, на їхню думку, необхідно ретельніше дослідити ферми Китаю.

Водночас уточнюється, що це лише припущення, у фахівців організації поки немає доказової бази.

Походження коронавірусу

Більше року людство страждає від наслідків, викликаних пандемією коронавірусу.

Однак науковцям поки не вдалося встановити, де, коли і за яких обставин з’явився небезпечний вірус.

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Джерело: The Wall Street Journal