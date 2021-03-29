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Факти / Світ
Людмила Богданова |

Не з лабораторії: ВООЗ назвала чотири варіанти виникнення Covid-19

Всесвітня організація охорони здоров’я підготували звіт за підсумками дослідження щодо походження коронавірусу у Китаї. Копія документу потрапила до рук ЗМІ. Відповідно до неї, ВООЗ розглядає чотири варіанти появи вірусу у порядку ймовірності.

Не з лабораторії: ВООЗ назвала чотири варіанти виникнення Covid-19

Перший і найбільш вірогідний варіант – передання Covid-19 від кажанів до людини через другу тварину. На другому місці – передання вірусу напряму від летючих мишей. Третій сценарій – поширення Covid-19 через напівфабрикати.

Водночас витік з лабораторії розглядається як малоймовірний. Науковці запропонували провести подальші дослідження за кожним варіантом, окрім останнього.

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Проект звіту не дає висновків щодо того, чи почався спалах на ринку морепродуктів в Ухані, де в грудні 2019 року зафіксували одні з перших випадків.

– Жодного твердого висновку про роль ринку Хуанань у походженні спалаху або про те, як інфекція була занесена на ринок, наразі не можна зробити, – йдеться у звіті.

Дослідження ВООЗ щодо коронавірусу

Експерти ВООЗ розпочали розслідування щодо походження коронавірусу у китайському місті Ухань у січні.

У лютому ВООЗ оприлюднила попередні результати дослідження, де також вказала на малу ймовірність лабораторного походження коронавірусу.

На початку березня члени ВООЗ запропонували скасувати звіт за результатами роботи через те, що вони не мали достатнього доступу для адекватного розслідування.

Джерело: AP News

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