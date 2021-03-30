Польща змінює правила в’їзду: дата і що зміниться

Польща з 30 березня вводить обов’язковий карантин для тих, хто прибуває з країн шенгенської зони, яка складається з понад 25 держав.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Польщі Марцин Горала. За його словами, карантину можна уникнути, якщо надати негативний тест на Covid-19, зроблений не пізніше, ніж за 48 годин до в’їзду.

Однак всі люди, які приїжджають до Польщі з країн, що не входять до шенгенської зони, обов’язково перебуватимуть на карантині без винятків.

Міністр попередив, що через введення нових правил збільшать час обслуговування пасажирів в аеропортах.

– Слід враховувати, що іноді між приземленням літака і виходом з аеропорту може пройти до декількох годин. Іноді буває, що доводиться довше чекати в літаку, щоб вийти з нього. Також необхідно враховувати той факт, що при виході з літака буде очікування прикордонного контролю. На жаль, тут нам всім потрібно набратися терпіння, – сказав політик.

Карантин у Польщі

На території Польщі діють обмеження, введені урядом країни через третю хвилю пандемії коронавірусу. Міністр охорони здоров’я Польщі Адам Недзельський не виключає, що карантинні протиепідемічні обмеження продовжать до 9 квітня.

Однак це залежатиме від рівня захворюваності Covid-19. Зокрема в країні на цей момент не працюють дитячі садки, а також салони краси та перукарні.

Джерело: RMF24