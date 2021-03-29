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Анастасія Дячкіна |

У Білому домі розробляють проект паспортів вакцинації – WP

Білий дім спільно з приватними компаніями працює над стандартами для паспортів вакцинації проти коронавірусу.

Білий Дім

Вони дозволять американцям довести, що вони були вакциновані проти нового вірусу, оскільки підприємства намагаються відновити роботу.

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Сертифікати вакцинації будуть безкоштовними, а документи повинні бути доступні через мобільні додатки. Також передбачається можливість роздрукувати паспорт.

Розробники проекту зіштовхуються з низкою проблем, серед яких забезпечення конфіденційності даних.

Ключову роль в розробці проекту займають Білий дім і координатор президента США з боротьби з коронавірусом.

Паспорти вакцинації у Нью-Йорку

Нью-Йорк став першим містом США, у якому запровадили так звані паспорти вакцинації від коронавірусу.

Завдяки їм, люди, які зробили щеплення від Covid-19, зможуть безперешкодно брати участь у масових заходах та пересуватися країною.

Джерело: The Washington Post

Фото: Depositphotos

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