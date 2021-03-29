У лабораторії Чехії виявили новий штам коронавірусу

У Чехії в лабораторії Elisabeth Pharmacon в місті Брно виявили новий штам коронавірусу. Директор лабораторії Омар Шері заявив, що це не повинно впливати на вироблення антитіл або клітинних рецепторів.

Фахівці стверджують, що нова мутація не небезпечніше, ніж британський або південноафриканський штами коронавірусу.

Наразі ще тривають дослідження нового штаму.

Так званий британський варіант останнім часом набув поширення в Чехії. В країні є також південноафриканська мутація, лабораторія в кінці лютого виявила її поширення в одному з дитячих садів Брно.

У Чехії з початку пандемії коронавірусу заразилися понад 1,5 млн осіб. Померли від ускладнень, викликаних Covid-19, 25 874 людини.

Карантин у Чехії

Уряд Чехії продовжив жорсткий карантин у країні до Великодня через високий рівень інфікувань та смертності. Триватимуть обмеження щонайменше до 5 квітня.

Із 1 березня в Чехії людям заборонили виїжджати в інші округи, тільки якщо їм не потрібно це для роботи чи догляду за родичами.

Джерело: Чеське телебачення